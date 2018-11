Schonach 2019 stehen Streichungen ins Haus

Hoffentlich noch ändern wird sich der vom Landrat eingebrachte Kreishaushalt, dort ist die Kreisumlage immer noch mit 30 Punkten angegeben. Zwar sei das gegenüber dem Vorjahr stabil, aufgrund der höheren Einnahmen der Gemeinden bedeute dies aber dennoch Mehrausgaben für die Kommunen.

"Ich habe übrigens mal geschaut: Mittlerweile liegt Schonach an achter Stelle im Kreis in Sachen Steuerkraft", freute sich Frey, denn das sei auch schon anders gewesen. Ebenfalls erfreulich: Die Einwohnerzahl bleibt stabil bei rund 4060, auch dank der stark gestiegenen Geburtenraten. Aktuell, so Frey, wurde die 49. Geburt in diesem Jahr vermeldet.

Und auch 2018 kann sich die Gemeinde über hohe Steuereinnahmen freuen. Die Gewerbesteuer, auf 2018 mit 1,9 Millionen Euro eingeschätzt, liegt aktuell schon bei 2,6 Millionen Euro. "Aber wir können das Geld auch brauchen", erinnerte Frey: Breitbandausbau, Unterhalt und Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude – hier steht die Schule im kommenden Jahr im Fokus – und zusätzliche Kindergartenplätze. All das erfordere im kommenden Jahr viel Kraft.

Insgesamt forderte Frey, im Haushalt 2019 sorgsam und weitsichtig zu investieren und vor allem die Folgekosten im Auge zu behalten. Denn: in der Doppik werden nicht nur Investitionen, sondern eben auch Abschreibungen und Verzinsungen berücksichtigt. Sieht man den Haushaltsplan 2019 mit diesen Augen, betrüge das Defizit knapp 719 000 Euro.

Im Verwaltungshaushalt nach der Kameralistik käme bei gleichen Zahlen ein Überschuss von 43 000 Euro heraus. "Es wird also insgesamt zu beträchtlichen Streichungen kommen müssen", mahnte Frey. Denn aktuell sind im Finanzhaushalt Investitionen in Höhe von über drei Millionen vorgesehen, in der Wasserversorgung in Höhe von 265 000 und im Kurbetrieb 370 000 Euro – dies alles müsste durch Darlehen in Höhe von rund 2,15 Millionen Euro mitfinanziert werden.

Beschluss im 4. Januar

Die Fraktionen werden nun den Haushalt durcharbeiten. Am 4. Dezember soll die Haushaltberatung sein, die, falls nötig, am 18. Dezember fortgesetzt wird. Der Haushalt soll traditionell in der ersten Sitzung im Januar beschlossen werden.