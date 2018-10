Schonach 190.000 Euro für neuen Skilift am Winterberg

Über diesen, in nichtöffentlicher Sitzung gefallenen Beschluss, informierte Bürgermeister Jörg Frey in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. "Es musste schnell gehandelt werden", begründete er die Aktion.

Für 190.000 Euro wurde der Skilift gekauft und soll im kommenden Sommer etwas weiter westlich als bisher am Winterberg installiert werden. "Damit ist die Basis für die Zukunft geschaffen", ergänzte er.