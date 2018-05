Schonach 14 Tage Verzögerung

Die erneute Trockenheit wirkt sich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für das Naturschwimmbad aus: so hatte man das Schwimmbad nur für kurze Zeit leerlaufen lassen können, um Brandreserven zu haben. Denn das Naturschwimmbad ist der einzige Löschweiher in der Umgebung. Die sonst üblichen Streicharbeiten am Beckenrand fielen somit buchstäblich ins Wasser.

Zurzeit dauere es mindestens 14 Tage, bis das Schwimmbecken komplett mit Wasser gefüllt sei. Für die geplante Eröffnung der Badesaison am kommenden Pfingstwochenende reicht es somit nicht ganz, jedoch alsbald, sobald das Wetter wieder sommerlich wird. Badefreunde können sich über die Öffnungszeiten auf der Website der Gemeinde Schonach unter www.schonach.de sowie im Schwarzwälder Boten informieren.