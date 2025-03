1 In einem Nebengebäude der Charlottenhöhe brach am Samstagabend ein Feuer aus. Foto: Feuerwehr Schömberg

Die Charlottenhöhe in Schömberg kommt nicht zur Ruhe? Diesmal bricht in einem Nebengebäude des riesigen Anwesens ein Feuer aus. Wie konnte das passieren?









Am Samstagabend um 17.24 Uhr kam bei der Polizei die Meldung an, dass es in der Charlottenhöhe brennt. Kartonagen und Holzstapel gerieten in einem Nebenhaus in Brand. Es habe ordentlich geraucht, teilte Ingo König, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Anfrage unserer Redaktion mit.