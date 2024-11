1 Wieder einmal war in Hardt der Strom weg – in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Foto: Dold

In der Nacht von Sonntag auf Montag war es mal wieder soweit: Der Strom war erneut weg.









Link kopiert



Die Gründe für die Stromausfälle in der Vergangenheit waren vielfältig: Einmal löste ein Vogel einen Kurzschluss aus, ein weiteres Mal krachte ein Ast bei einem Sturm in eine Leitung. Zudem kippte ein Baum in eine Stromleitung. Das Ergebnis war jedes Mal dasselbe: Der Strom war weg, Techniker des Betreibers Naturenergie Netze wurden in Marsch gesetzt – und so waren die Schäden relativ fix wieder behoben.