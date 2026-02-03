Schon voll gefordert: 22 Einsätze im Januar - Feuerwehr Nagold startet turbulent ins Jahr

Voll gefordert war die Feuerwehr Nagold im Januar. Die Wehrleute sprechen von einem „turbulenten Start in das neue Jahr“ – und das nicht nur wegen des Großbrands am Gasthaus Eisenbahn.
Der Brand in der Olgastraße am Gasthaus Eisenbahn am 18. Januar war im noch jungen Jahr 2026 der mit Abstand größte Einsatz der Nagolder Wehr. Auf ihrer Homepage listet die Feuerwehr 14 Fahrzeuge auf, die im Einsatz waren. Die Polizei schätzte den Schaden, den der Brand angerichtet hatte, auf mehr als eine Million Euro ein.