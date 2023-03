1 In fünf Minuten die Zukunft mitgestalten mit unserem Orts-Check. Foto: Blidstein

Seit einer Woche läuft der große Orts-Check der LZ für die südliche Ortenau. Mehr als 600 Menschen haben sich bereits beteiligt – und gesagt, wie gut es sich in ihrem Ort lebt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen schon deutliche Tendenzen, wo noch Verbesserungsbedarf besteht.









Wie schätzen die Bürger Sicherheit, Lebensqualität, Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, den Nahverkehr oder die Internet- und Mobilfunkversorgung in ihrem Ort ein? Das will die Lahrer Zeitung derzeit wissen und hat dafür eine große Online-Umfrage gestartet. Die meisten Teilnehmer bisher kamen erwartungsgemäß aus der Lahr. Aber auch aus den mittelgroßen und kleineren Kommunen im Kreis gab es schon zahlreiche Teilnehmer. Aufgerufen, ihre Meinung kundzutun, sind auch die Bewohner von Seelbach, Schuttertal, Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim, Kappel-Grafenhausen, Ringsheim, Rust, Friesenheim, Meißenheim, Schwanau und Neuried.

Das Besondere: Es können nicht nur die vielen verschiedenen Einzelbereiche bewertet werden, der Fragebogen sieht auch ein Extra-Feld vor, in dem man bei Bedarf ganz offen seine Meinung zu seinem Wohnort niederschreiben kann. Was ist richtig gut, was müsste unbedingt geändert werden? Die bisherigen Teilnehmer haben von dieser Möglichkeit bereits rege Gebrauch gemacht, wie die Auswahl an Stimmen auf dieser Seite zeigt.

Der Orts-Check lässt Menschen aus allen 13 Kommunen im Altkreis Lahr zu Wort kommen. Die Redaktion wird nach Abschluss der Befragung die politischen und wirtschaftlichen Entscheider nach Konsequenzen aus den Ergebnissen fragen. Mitmachen kann wirklich jeder, die Abstimmung läuft online auf der Internetseite lahrer-zeitung.de/umfrage. Noch bis einschließlich Sonntag, 16. April, sollen so viele Bürger aus der südlichen Ortenau wie möglich die kurzen Fragen beantworten. Je mehr Interessierte mitmachen, desto breiter wird das Meinungsbild. Wir haben dazu einen Fragenkatalog zu mehr als einem Dutzend Themenbereichen mit insgesamt 30 Fragen vorbereitet. Das Ausfüllen ist schnell erledigt.

Am Ende steht ein in dieser Form bislang noch nie abgefragtes Stimmungsbild zu vielen Themen des öffentlichen Lebens: Wie gern wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot? Gefällt Ihnen die Möglichkeit zur Naherholung? Und wie sieht es aus mit Kitas und Schulen oder der medizinischen Versorgung? Wo gibt es die höchste Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten? Wo leiden die Bürger besonders unter dem Verkehr? Wo ist die Nahversorgung spitze, wo fehlt es an Einkaufsmöglichkeiten? All das sind wichtige Fragen für Politiker, die Verwaltungen in den Rathäusern und Gemeinderäte, aber auch für Unternehmen, Vereine, Verbände und Investoren.

Deshalb die große, herzliche Bitte an die Menschen in der Region: Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre persönliche Meinung kundzutun – und helfen Sie so, die Zukunft positiv zu gestalten.

So einfach kann man am Orts-Check der LZ teilnehmen

Wo finde ich die Umfrage?

Der Orts-Check ist unter lahrer-zeitung.de/umfrage zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim LZ-Orts-Check für die südliche Ortenau kann sich jede(r) beteiligen. Auch Interessierte aus der Umgebung sind eingeladen mitzumachen.

Wie viel Zeit muss ich für die Umfrage einplanen?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Muss ich persönliche Daten angeben, um an der Umfrage teilzunehmen?

Nein, die Umfrage läuft anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Zudem werden Alter und Geschlecht der Teilnehmer abgefragt.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Wir werten die Umfrage aus und präsentieren die Ergebnisse für die einzelnen Orte und den gesamten Altkreis Lahr im Rahmen einer Redaktionsserie.

Lohnt sich die Teilnahme?

Ja – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen bieten die Ergebnisse ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Überdies werden unter allen Teilnehmern als Dankeschön Preise verlost. Hauptpreis ist eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park im Wert von 500 Euro, inklusive Hotelübernachtung und Eintrittskarten sowie zehn Einzeltickets für den Europa-Park.