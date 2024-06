Mehr als 430 Anmeldungen sind für den Seelbacher Sonnwendlauf am 21. Juni bereits eingegangen – darunter eine prominente: Team-Europameisterin Rabea Schöneborn ist dabei. Nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr will sie nun ihre Zeit toppen.

Der 18. Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf am 21. Juni verspricht wieder ein sportliches und atmosphärisches Spektakel zu werden. Nach ihrer vielumjubelten Premiere und dem zweiten Platz in der Frauenwertung im Vorjahr geht die deutsche Spitzenläuferin Rabea Schöneborn vom SCC Berlin erneut in Seelbach an den Start.

Nachdem die Marathon-Team-Europameisterin von 2022 im vergangenen Jahr mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und deshalb auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasste, tastet sich Schöneborn langsam wieder an die alte Form heran. „Natürlich wäre es toll gewesen, in Paris mit dabei zu sein. Ich habe in der Quali alles versucht, bin aber leider nicht so fit geworden, wie ich es mir erhofft habe. Wir haben ein sehr starkes deutsches Team in Paris am Start, dem ich natürlich kräftig die Daumen drücke“, so Schöneborn, deren Zwillingsschwester Deborah sich als Ersatzläuferin für Olympia weiter fit halten muss. Eine Situation, die Rabea bestens kennt, schließlich war sie für die Spiele 2021 in Tokyo ebenfalls als Ersatzläuferin nominiert.

Schöneborn will wieder schmerzfrei laufen

Für sie selbst stehen nun aber erst einmal 100 Prozent Fitness und schmerzfreies Laufen im Vordergrund. „Wir haben viel analysiert, auch was den Laufstil angeht. Darauf liegt derzeit der Fokus. Ich bin aktuell viel auf Unterdistanzen unterwegs, ab den Herbstmarathons möchte ich dann wieder voll angreifen“, so die 30-Jährige.

Von der besonderen Sonnwendlauf-Atmosphäre zeigte sich Rabea Schöneborn so angetan, dass sie gerne erneut die Reise aus der Bundeshauptstadt in den Luftkurort antritt. „Es hat riesigen Spaß gemacht, wie die Zuschauer mitgegangen sind. Ich freue mich schon jetzt auf den 21. Juni und die schöne Strecke in Seelbach.“ Und Schöneborn schickt mit einem Schmunzeln hinterher: „Wenn ich fit bleibe, dann werde ich meine Zeit im Vergleich zum Vorjahr auf jeden Fall verbessern.“

Worte, die auch Sonnwendlauf-Orgachef Thomas May sehr gerne hört. „Es spricht für das Engagement aller Beteiligten und die große Begeisterung rund um den Sonnwendlauf, wenn eine Spitzenläuferin wie Rabea Schöneborn erneut in Seelbach startet. Das freut uns ungemein.“

Ohnehin sind die Meldezahlen zum jetzigen Zeitpunkt wieder sehr vielversprechend, mehr als 435 Läufer haben sich ihre Startberechtigung bereits gesichert. Noch bis 16. Juni ist das Online-Meldeportal für alle Läufe des Veranstaltungstages unter www.sonnwendlauf-seelbach.de geöffnet.

Benefizlauf für das Wünschewagen-Projekt

Nach den Kinder- und Bambiniläufen (ab 16.30 Uhr) setzt sich um 19 Uhr „LaufLOS – der Sonnwendlauf-Charity Run“ über drei Kilometer und ohne Zeitmessung in Bewegung. Der Erlös geht auch in diesem Jahr an das Wünschewagen-Projekt des ASB Südbaden.

Den Höhepunkt markiert um 20 Uhr der Hauptlauf über zehn Kilometer (Staffel zwei mal fünf Kilometer). Erwachsene bezahlen während der Online-Meldephase (bis 16. Juni) im Hauptlauf 15 Euro, Jugendliche (bis einschließlich U 20) zwölf Euro. 19 beziehungsweise 15 Euro kostet die Nachmeldung am Veranstaltungstag, sollten bis dorthin noch Startplätze zur Verfügung stehen. Staffelteams bezahlen bis Ende der Online-Meldung 25 Euro und bei Nachmeldung 29 Euro. Das Starterlimit im Hauptlauf liegt bei 700 Teilnehmern, in der Staffel können maximal zwei mal 100 Teilnehmer auf die stimmungsvolle Strecke durch den Luftkurort gehen. Allen Läufern, die sich für den Hauptlauf und die Staffel online ihr Startrecht sichern, winkt eine attraktive Startertüte mit vielen Überraschungen.

Mit im Programm sind auch wieder die beliebten Teamwertungen: Die drei jeweils besten Mannschaften in den Kategorien Vereine aus dem Schuttertal, externe Vereine, Firmen, Frauen und Jugend werden ausgezeichnet. Insgesamt werden Preise im Gesamtwert von 3000 Euro ausgelobt.