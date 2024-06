Die Stadt verlängert den verkehrsberuhigten Bereich in der Schillerstraße – er wird ausgeweitet auf die Kreuzstraße zwischen Waldhorn- und Schillerstraße sowie die Metzgerstraße, heißt es aus dem Rathaus.

Die Schillerstraße erfülle mit ihrem Arztpraxen, Banken, Gastronomiebetrieben und weiteren Einzelhandelsunternehmen eine besondere Verkehrsfunktion, teilt die Stadt mit. Auch die unmittelbaren Anbindungen an die Fußgängerzone in der Metzgerstraße und in der Kreuzstraße hätten eine nahezu identische Funktion und sollten deshalb in den verkehrsberuhigten Bereich aufgenommen werden.

Somit gilt künftig nicht nur in der Schillerstraße sondern auch in der Metzgerstraße und Kreuzstraße außerhalb der Fußgängerzone Tempo 20. Der Beirat für Verkehrsangelegenheiten hat die Maßnahme im Vorjahr befürwortet. Die Geschwindigkeitsreduzierung wird durch zusätzliche Verkehrszeichen umgesetzt, die der BGL am Mittwoch, 19. Juni, montieren soll.