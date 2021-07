1 Die Delta-Variante wurde schon 20 Mal in der Region nachgewiesen. Foto: angellodeco – stock.adobe.com

Nun also doch: Die Delta-Variante ist auch im Schwarzwald-Baar-Kreis auf dem Vormarsch. Doch wie häufig und vor allem wie gefährlich ist sie wirklich?

Schwarzwald-Baar-Kreis - "Die Delta-Variante ist nicht dabei" – beinahe tagtäglich ist dieser Zusatz in der Auflistung des Gesundheitsamtes des Landratsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis zu lesen. Die Kreisbewohner wiegen sich in Sicherheit. Die Delta-Variante scheint den Landkreis weitgehend zu verschonen, mag man meinen. Doch weit gefehlt, denn: Dieser Halbsatz hat kaum Aussagekraft, wie der Schwarzwälder Bote nun bei Recherchen feststellen musste. Er bezieht sich nämlich auf die vorkommenden Mutationen bei den jeweils aktiven Corona-Fällen. Eine Aussage über das generelle Vorkommen der Delta-Variante in der Region aber ist damit ausdrücklich nicht verbunden, wie die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, im Gespräch mit unserer Redaktion betont.

