Scholz in Emmendingen: Klare Ansage des Kanzlers zu Großprojekt

Scholz in Emmendingen

1 Gruß in die Menge: Kanzler Olaf Scholz wurde in Emmendingen unter anderem von seinem Fraktionskollegen Johannes Fechner (links) begrüßt. Foto: Schabel

Bei seinem ersten Besuch im Wahlkreis Emmendingen-Lahr stellte sich der Bundeskanzler fast eineinhalb Stunden den Fragen von Bürgern. Dabei meldeten sich auch zahlreiche Lahrer zu Wort – und wurden von der einen oder anderen klaren Ansage überrascht.









Um 16.30 knatterte ein Hubschrauber über der Emmendinger Innenstadt, kurz danach fuhr ein Tross von Fahrzeugen vor dem Rathaus vor, an der Spitze drei Polizeimotorräder, dann ein Polizeiwagen vor einem schwarzen Mercedes S 680 Guard. Die gepanzerte Limousine hielt vor dem Rathauseingang, von hinten rechts stieg der Kanzler aus und winkte in die Menge. Hinter Absperrgittern und rotweißen Flatterbändern standen Menschen in Vierer- und Fünferreihen, insgesamt wohl gut 400, von denen es Beifall zu hören gab, aber auch Pfiffe und vereinzelte „Hau ab!“-Rufe.