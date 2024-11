„Scholle Dudler“ feiern Fasentsauftakt: Viele tanzen begeistert beim„Päp Päp Feschd“ in Ichenheim mit

Viele tanzen begeistert beim„Päp Päp Feschd“ in Ichenheim mit

1 Die Bläch Forest Guggys Achern heizten den närrischen Besuchern ein. Foto: Lehmann

Mit dem „Päp Päp Feschd“ wurde in Ichenheim in die fünfte Jahreszeit gestartet. Neben sechs Bühnenauftritten fanden sich mehr als 30 befreundete Zünfte sowie närrische Freunde aus der Bevölkerung ein, um gemeinsam Fasent zu feiern.









Es war das zweite „Päp Päp Feschd“ zu dem die Guggemusik Scholle Dudler in die Langenrothalle eingeladen hatte – und einmal mehr war es ein voller Erfolg. Einziger Wermutstropfen war in diesem Jahr der Termin, wie Nicolas Roth von den Scholle Dudlern erklärte. Eigentlich sollte das Fest erst nach dem 11.11. stattfinden –in diesem Jahr machte die Hallenbelegung der Zunft jedoch einen Strich durch die Rechnung. So stimmten sich die närrischen Freunde vor dem 11.11. auf die fünfte Jahreszeit ein – einige Zünfte jedoch noch ohne Häs.