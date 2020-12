Schoko-Weihnachten 2020 Veränderte Nasch-Nachfrage im Corona-Winter

Im deutschen Süßwarenhandel, der im November und Dezember in der Regel ein Viertel seines Jahresumsatzes von zuletzt fast 15 Milliarden Euro macht, sind Stimmung und Perspektiven ähnlich gemischt. Der Chef des Branchenverbands Sweets Global Networks in München, Hans Strohmaier, spricht von einem "bis dato unbekannten Maß an Nervosität, wie die finale Bilanz am Ende des Jahres aussehen wird". Auf der Positiv-Seite auch aus seiner Sicht: der Trend zum (erzwungenen) Konsum in den eigenen vier Wänden, gepaart mit einer «Sehnsucht nach Heimeligkeit", was sich zumindest bis Ende Oktober gezeigt habe und nun bis zum Weihnachts-Schlussspurt anhalten müsse.

Auf der Negativ-Seite: fehlende Kunden in den Innenstädten und ein Vor-Ort-Konsum, der bislang "deutlich geringer als in den Vorjahren" ausgefallen sei. Hinzu kämen durch die Kontaktreduzierungen außerdem weniger Familienbesuche, weniger Weihnachtsmärkte, weniger Weihnachtsfeiern - heißt: weniger Gelegenheiten für süße Geschenke.

Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) in Bonn werden in einer normalen Weihnachtssaison allein weit über 100 Millionen Weihnachtsmänner und -nikoläuse - im Fachjargon "Hohlfiguren aus Schokolade" genannt - sowie 80 Millionen gefüllte Adventskalender von den heimischen Anbietern abgesetzt. Ob das auch Ende 2020 gelingt, steht noch in den Sternen.

Aus dem wichtigen Exportgeschäft gab es zuletzt jedenfalls keine guten Nachrichten. 30 Millionen Adventskalender gehen laut BDSI üblicherweise pro Jahr ins Ausland. Von den Schoko-Nikoläusen stellte etwa die Firma Rübezahl aus dem baden-württembergischen Dettingen unter Teck fünf Millionen Stück weniger her als sonst. Man erwartet im Weihnachtsgeschäft einen Umsatzrückgang, auch die internationale Nachfrage sei deutlich zurückgegangen.

"Es gibt hier sogar Länder, die in dieser Weihnachtssaison gar keine Saisonprodukte bei uns bestellt haben", berichtete jüngst ein Firmensprecher. Laut Herstellerverband verließen in diesem Jahr 1,3 Prozent weniger Schoko-Nikoläuse die Produktionshallen.