Schönwalds Schulden: „Wir brauchen mehr Beinfreiheit“

Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel spricht mit unserer Redaktion über die Großprojekte der kommenden Jahre und die Belastungen durch die Bürokratie.
Seit zwölf Jahren ist der 42-jährige Christian Wörpel Bürgermeister von Schönwald. „Schönwald – das sagt ja schon alles“. Der Name sei Programm, erzählt er über die rund 2500 Einwohner zählende Gemeinde. Und dann kommt er ins Schwärmen. Über die tolle Infrastruktur, die gute Luft in dem heilklimatischen Kurort auf 1000 Metern Höhe, über den hohen Freizeitwert, den die Wanderwege, die Loipen, die beiden Skilifte und im Sommer das Freibad garantieren.