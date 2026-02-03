Schönwalds Schulden: „Wir brauchen mehr Beinfreiheit“

Seit zwölf Jahren ist der 42-jährige Christian Wörpel Bürgermeister von Schönwald. „Schönwald – das sagt ja schon alles“. Der Name sei Programm, erzählt er über die rund 2500 Einwohner zählende Gemeinde. Und dann kommt er ins Schwärmen. Über die tolle Infrastruktur, die gute Luft in dem heilklimatischen Kurort auf 1000 Metern Höhe, über den hohen Freizeitwert, den die Wanderwege, die Loipen, die beiden Skilifte und im Sommer das Freibad garantieren.

Lebensabend im schönen Kurort Nicht selten melden Senioren, die in Schönwald einen Zweitwohnsitz haben, den zum Erstwohnsitz um, sobald sie in Rente gehen. Weil sie ihren Lebensabend in dem schönen Kurort verbringen wollen, berichtet Wörpel. Ein absoluter Pluspunkt seien auch die Bürger, die sich einbringen und in ihrem Heimatort vieles aktiv mitgestalten.

Schönwald steht vor großen Aufgaben. Das Feuerwehrhaus muss neu gebaut werden, die Verwaltung steht in den Startlöchern und wartet nur noch auf den Zuschussbescheid. Noch in diesem Jahr soll Baubeginn sein. Mit sechs Millionen Euro wird das Großprojekt bei der Gemeinde zu Buche schlagen. „Aber die Feuerwehr gehört zu unseren Pflichtaufgaben, da können wir nicht nichts machen“, betont Wörpel. Er hofft, dass der Bau nicht teurer wird, denn: „Jeder Euro den das mehr kostet, der bleibt an uns kleben“, gibt der 42-Jährige zu bedenken.

Finanzierung der Städte und Gemeinden nicht gut geregelt

Auch die Ganztagsbetreuung an der Grundschule ist in Schönwald im Moment ein großes Thema. Eine neue Schulküche soll eingebaut werden und eine Mensa. „Auch das können wir nur durch große Zuschüsse vom Land bewerkstelligen“, räumt Wörpel ein. Teuer sei dann aber vor allem der laufende Betrieb und die Unterhaltskosten für Küche und Mensa. Nebenher werde das Breitband weiter ausgebaut. Die weißen Flecken im Außenbereich seien erledigt, jetzt kommt der Ortskern dran. Straßen müssen saniert, Wege gerichtet werden.

Auch die Tiefgarage, die die Gemeinde aufgekauft hat um sie abzureißen und dann aufzufüllen damit in der Ortsmitte ein neuer zentraler Platz gestaltet werden kann, wird eines der Großprojekte in den kommenden Jahren sein.

Und so gehe es fort. Für sich und seine Bürgermeisterkollegen sieht Wörpel den Handlungsspielraum schwinden. „Wir wollen alle gestalten und die Gemeinden voranbringen“, wird er deutlich. Die Finanzierung der Städte und Gemeinden sei aber nicht mehr auskömmlich geregelt, hinzu komme die überbordende Bürokratie. „Immer mehr Aufgaben, weniger Geld und viel zu viel Bürokratie, das ist eine schlechte Kombination“, sagt Wörpel und stellt für sich und seine Bürgermeisterkollegen klar: „Wir brauchen mehr Beinfreiheit“.

Viele Investitionen sind schon erledigt

Schönwald gehöre was die Pro-Kopf-Verschuldung anbelangt zwar mit zu den „höchstverschuldeten Gemeinden Baden-Württembergs“. Das sieht Wörpel aber nicht nur schwarz. Schließlich habe der Ort in den vergangenen Jahren wichtige Investitionen gemacht, vieles sei saniert und erneuert worden und damit erst mal erledigt. „Das ist ja immer so ein Spagat, wenn ich nichts mache, ist es am Ende noch teurer“, gibt er zu bedenken.