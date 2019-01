Schönwald Zwei Wahlbezirke geplant

Schönwald. Am 26. Mai wählen die Bürger Baden-Württembergs und somit auch die Schönwälder neue Gemeinderäte und Kreistage, dazu werden die Abgeordneten zum Europaparlament gewählt.

Wie bei jeder Wahl in Deutschland gilt es, auch dazu einen Gemeindewahlausschuss zu bilden. Gerne nimmt man dafür auch Mitglieder des Gemeinderats, allerdings nicht in diesem Fall, da dieser ja ebenfalls neu besetzt werden soll. Dem Wahlausschuss obliegt die Leitung der Wahlen, die Feststellung des Wahlergebnisses, allerdings auch schon im Vorfeld die Prüfung der Gesetzmäßigkeit und die Zulassung der Wahlvorschläge. Die laufenden Geschäfte der Wahlen übernimmt der Bürgermeister, sofern er nicht selbst Bewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag darstellt. Dieser ist normalerweise auch zugleich Vorsitzender des Ausschusses, dazu schlägt er mindestens zwei Beisitzer und ebenso viele Stellvertreter vor, auch der Schriftführer wird durch den Vorsitzenden bestellt. Der Wahlausschuss wird zugleich als Briefwahlausschuss eingesetzt. In Schönwald soll es wieder zwei Wahlbezirke geben, wie das schon bei früheren Wahlen der Fall war: Der Wahlbezirk I wählt im Tagungsraum I, der Bezirk II im Tagungsraum II der Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Vorgeschlagen waren für den Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christian Wörpel dessen Vorgänger Hans-Georg Schmidt als stellvertretender Vorsitzender, Bauhofleiter Christof Hock und Manuela Banic als Beisitzer, Bernd Bruker und Rainer Pfaff als stellvertretende Beisitzer. Dazu bestelle Wörpel Monika Ganter als Schriftführerin sowie Manuela Banic als stellvertretende Schriftführerin. Dieselben Personen bilden zudem jeweils den Briefwahlausschuss für die Kommunal- und die Europawahl.