Schönwald Zusatzversicherung deckt Kosten

Schönwald. Die Landfrauen der Raumschaft Triberg luden zu einem Vortragsabend in der Pizzeria Holzfäller in Schönwald ein. Die Heilpraktikerin und Diplom-Therapeutin Christine Rebell aus Bad Rippoldsau-Schapbach informierte die zahlreiche Zuhörerschaft über eine weniger bekannte Behandlungsmethode der Krampfadern.

Am Anfang ihres Vortrags erklärte sie das Bild der Krankheit und sprach über die damit verbundenen gesundheitlichen Belastungen und darüber, wie die Schulmedizin damit umgeht. Jede zweite Frau und jeder vierte Mann habe in Deutschland Venenbeschwerden. Ab dem 30. Lebensjahr seien sogar 70 Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer davon betroffen, so Christine Rebell.

Die herkömmlichen chirurgischen Entfernungsmethoden von Krampfadern, welche die Schulmediziner seit Jahrzehnten anwenden, würden Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen. Darüber sprächen die Ärzte aber nicht gerne und nicht ganz offen. Allerdings haben manche Mediziner nach einer Alternative gesucht. Professor Paul Linser (1891bis 1963) entdeckte in der Tübinger Universitätsklinik die Kochsalztherapie zur schonenden Entfernung von Krampfadern. Er habe mit dieser natürlichen Methode über 100 000 Patienten mit guten Resultaten behandeln. Auch ein Schüler von ihm, der Mediziner Otto Brucker, habe mit derselben Methode, nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Klinik Lahnstein bei Koblenz mehr als 20 000 Patienten erfolgreich therapiert. Berndt Rieger, ein Arzt aus Bamberg, habe diese Therapieform in den letzten Jahren weiter entwickelt und perfektioniert, so dass sie extrem schonend geworden sei und die Komplikationen nahezu ausgeschlossen. Er würde auch eine fundierte Ausbildung in diesem Fach für Therapeuten anbieten.