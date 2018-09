Schönwald "Zusammen sind wir ein ganz tolles, unschlagbares Team"

Dann verließen die jüngsten Schüler mit ihrer künftigen Klassenlehrerin Julia Thrum zunächst einmal die Halle. Während sie draußen waren, erklärte der Schulleiter zunächst, wie der allererste Schultag ablaufen soll: Zunächst treffe man sich in der Schule um 8.25 Uhr, um gemeinsam in die Kirche zu gehen, danach gehe es zurück in die Schule. Während die Kinder dann mit ihren Paten zunächst in die Klasse gehen werden, stehe für die Eltern ein Elterncafé zur Verfügung. "Ich werde dann ab 10.20 Uhr ebenfalls zu Ihnen stoßen und stehe für Fragen zur Verfügung", klärte er auf. Die Kinder hätten in der Zwischenzeit auch eine Vesperpause. "Geben Sie bitte Ihren Kindern ein gesundes Vesper mit", forderte er. Zugleich dankte er den Eltern dafür, dass diese zugestimmt hatten, dass Bilder Ihrer Kinder sowohl auf der Internetseite der Schule als auch in der Presse veröffentlicht werden dürften - was im Zeitalter der neuen Datenschutzverordnung dringend notwendig sei.

Schlaufuchs-Kissen

Bevor es dann in der Halle weiterging, sorgte Läufer erst einmal dafür, dass Bewegung in die Halle kam. Die Werbetrommel rührte Harald Hafner für den Förderverein. Er machte den Anwesenden klar, dass Schulen heute einen Förderverein benötigen und warb damit, dass man mit einem niedrigen Beitrag für die kleine Schule viel bewegen könne. Natürlich

Dann kamen die ABC-Schüler wieder herein und hatten schon eines mit ihrer Lehrerin gelernt: Sie stellten sich zu bestimmten Themen auf, auf die sie besonders stehen. Zugleich zeigten sie, dass sie vom Kindergarten viele Dinge mit in die Schule bringen – unter anderem auch ein Schlaufuchs-Kissen.