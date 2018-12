Schönwald Zum Jubiläum gibt es kein Fest

Schönwald. Zum 25-jährigen Bestehen der Kinderkirche winkt nun das Aus für die jungen Besucher. Im Dezember 1993 beschlossen einige Mütter, für die kleineren Kinder des Dorfes bis zur Kommunion-Vorbereitung in der dritten Klasse einen eigenen Kindergottesdienst anzubieten. Sie sollten sich nicht langweilen und ihre Eltern konnten ohne Ablenkung die Sonntagsmesse mitfeiern. Das klappte mit Unterstützung der damaligen Pfarrer fast zwei Jahrzehnte.

"Früher kamen meistens bis zu 15 Kinder", berichtete Friederike Spath dem Schwarzwälder Boten. Die Leiterinnen ließen sich sogar in Kursen, die von der Diözese angeboten wurden, fortbilden. Und nun – im Dezember 2018 – wurden die Kinder zum letzten Mal von den Frauen ins Pfarrheim eingeladen. Der Auftakt in der Kirche begann wie immer mit einem religiösen Kinderlied. Dieses Mal passte es haargenau zum Advent. "Tragt in die Welt nun ein Licht", schallte es durch die Kirche. Dann überreichte Pfarrer Andreas Treuer einem Jungen die brennende Kerze, während ein Mädchen die Kinderbibel ins Pfarrheim hinübertragen durfte.

Insgesamt vier Kinder scharten sich um die fünf Frauen, die zum Abschied alle dabei sein wollten. Das Thema rankte sich um den Advent und um das Licht, das Jesus in die Welt brachte. "Jesus ist das größte Geschenk für die Menschen, er hat die Welt hell und schön gemacht", erfuhren die Kinder. Darum beschenken sich die Christen an seinem Geburtstag. Auch die Jesusworte "Ich bin das Licht der Welt" wurden vorgelesen und die Kinder animiert, in der Adventszeit anderen Menschen Freude zu machen und dadurch ein kleines Licht in der Dunkelheit zu werden. Nach dem Vaterunser mit Gesten und weiteren Liedern bastelten die Kinder zum Abschluss einen Adventskranz aus Papier, den sie mit nach Hause nehmen durften.