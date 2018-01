Schönwald Zeit fürs Miteinander

Nach dem Kaffee wurden die Gäste mit dem Neujahrsgedicht von Eduard Mörike begrüßt. "In ihm sei es begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt", zitierte Mathilde Maier den schwäbischen Pfarrer. Roswitha Rombach wies auf die guten Vorsätze hin, die am Beginn eines neuen Jahres stehen, weil die Menschen das Bedürfnis haben, ihr Leben zu ändern. "Wir wollen, dass mit dem Neubeginn alles besser wird, darum werden auch Glücksbringer wie Schweinchen, Hufeisen und Kaminfeger verschenk", wusste Maier. Mit Böller und Raketen wird das Jahr überall begrüßt und in Schönwald gebe es die Tradition, dass die Böllerschützen am Neujahrstag auftreten.

Spannend wurde es, als das Leitungsteam im Wechsel die moderne Erzählung "Die rationierte Zeit" von Werner Reiser vortrug. Nachdem die Menschen die ganze Zeit behauptet hatten, dass sie keine Zeit für Gott und die Mitmenschen hätten, wurden sie vom Himmel beim Wort genommen. Gott nahm den Erdbewohnern die Zeit weg.

Nun stand alles Leben still und die Leute erstarrten vor Schreck. Ohne jedes Zeitmaß wurde das Leben wie ein gespenstisches Schattenspiel. Doch nicht alle Menschen waren starr vor Schreck, denn einige hatten vor dem Tag Null Zeit gehamstert und verkauften sie für teures Geld. Und von den Behörden wurden rationierte Zeitkarten verteilt. Die abenteuerliche Geschichte aber fand ein gutes Ende, denn Gott hatte Mitleid mit den Menschen und schenkte ihnen eine neues Jahr, damit sie endlich Zeit hatten, um Gott zu danken und anderen ihre Liebe zu schenken. Passende Lieder rundeten die Erzählung ab.