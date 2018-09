Schönwald Wohnung statt Lager

Derzeit ein Klassiker unter den Baugesuchen sind Gartenhäuschen. Im Grunde sei dafür keine Baugenehmigung erforderlich, allerdings zumeist Befreiungen von den örtlich geltenden Bauvorschriften. Im Bereich Himmelswiese ist beispielsweise ein Nebengebäude nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die auf ein Gartenhäuschen nicht zutreffen. Zudem sollte ein bestimmter Abstand zwischen Gebäuden eingehalten werden, hier zehn Meter, was in diesem Fall auch nicht der Fall war. Und letztlich entsprach weder die Dachneigung noch die angestrebte Dacheindeckung diesen Vorschriften. Dennoch gab es keinen Diskussionsbedarf, der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einhellig zu.

Bereits vor einiger Zeit hatte ein Bauherr an der Escheckstraße ein Heulager im Obergeschoss seines Anwesens beantragt und anschließend gebaut. Nun soll dieses Lager eine Umnutzung erfahren, eine Wohnung soll entstehen, eingebaut werden sollen dazu sieben Dachfenster. Der eine oder andere Gemeinderat äußerte Verwunderung, warum der Bauherr den Umweg über das Heulager genommen habe, dennoch wurde dem Vorhaben mit einer Enthaltung das Einvernehmen erteilt. Die letztendliche Zustimmung oder Ablehnung obliegt den Fachbehörden, da sich das Vorhaben im Außenbereich befindet.

Ebenfalls an der Escheckstraße will ein Bauherr einen Anbau an einen vorhandenen Geräteschuppen errichten. Forstmaschinen sowie ein Brennholzlager sollen dort Platz finden. Der Anbau ist größer als das Bestandsgebäude, das allerdings von der Straße kaum sichtbar ist. Auch diesem Vorhaben legte der Rat bei zwei Enthaltungen keine Steine in den Weg.