Schönwald "Wir haben viele Baustellen im Dorf"

Abwasser und vor allem die Interkommunale Wasserversorgung, auch für die Außenbereiche, waren ebenfalls Teil seiner Betrachtungen. "Bereits in diesem extremen Sommer waren wir froh, auf Wasser aus Furtwangen zurückgreifen zu können", wusste er. Vorausschauender habe man damit nicht handeln können. Auch die Nahwärme sei auf gutem Weg.

Der Bürgermeister stellte danach fest, dass ihm der CDU-Fraktionsvorsitzende eigentlich fast alles abgenommen hatte, was er sich als Themen notiert hatte. Doch er konnte feststellen, dass die Angebote für Senioren im Kurort zunähmen, zuletzt sei der Soziale und kulturelle Treff im Eschle dazugekommen. "Kontinuität braucht keinen Wandel", bewarb er die seit Jahren geltenden Angebote. Einen Blick warf er in Richtung Tourismus, mit dem schönen Event "Ferienland 2.0". Er hoffe, dass demnächst die Zusammenarbeit mit dem Hochschwarzwald beginne, was im Vorfeld nicht jedem leicht gefallen sei. Durch den Verkauf des Spitzberger-Hofes werde nun der Bauhof endlich zentralisiert, auch die Vereine seien zufriedenstellend untergebracht. "Und wer genau hinschaut, wird erkennen, dass wir die Kurbühne erneut verschönert haben", zeigte er abschließend auf.

Viel Spaß hatten die Senioren dann mit dem Musiker Erich Kaltenbach und Adalbert Oehler, die zum Mitsingen einluden. Zur Auflockerung zeigte Oehler noch Bilder von den Seniorennachmittagen der vergangenen Jahre und einen Film zum Thema "Kuckuck im Südwesten". Nach einem Quiz zum selben Thema begann das beliebte Liedersingen mit dem kleinen Liederbuch. Am Ende begeisterte Ludwig Dieterle mit seinem Lumpenliedle.