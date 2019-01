Schönwald Winterzauber mit Abenteuerfaktor

Schönwald. Zum sechsten Mal luden die Tourist-Info Schönwald und die Verwaltung des Kurorts zum besonderen Ereignis ein: Das Schwarzwald Wintercamp lockte wieder Outdoor-Camping-Fans in großer Zahl nach Schönwald. Mit initiiert wurde dieses besondere Camp auch von Bürgermeister Christian Wörpel. "Wir haben in diesem Jahr insgesamt mehr als 30 Teilnehmer", sagte er und strahlte. Und jedes Jahr aufs Neue ist kein Camp wie das vorhergehende. Denn, so der Schultes der Kurgemeinde: "Man hört immer wieder einmal etwas Neues, was man noch hinzufügen könnte."

Teilnehmer ziehen mit Laternen durch die Nacht

So auch in diesem Jahr: Schon am frühen Freitagnachmittag rückten die ersten Winterfreunde zum Iglubau an – mit dabei eine Gehörlosengruppe, die zwar nicht im Camp übernachtete, aber an den Programmpunkten mit viel Begeisterung teilnahm.