Schönwald Wettlauf mit der Witterung beginnt

Zügig voran geht es mit der Nahwärmeversorgung in Schönwald. Beim jüngsten "Baustellen Jour Fixe" kürzlich wurde besprochen, wie es weiter geht.

Schönwald. In der Franz-Schubert-Straße hatte man Ende August begonnen. Zunächst nicht begonnen wegen des Wechsels der Baufirmen wurde die Anton-Bruckner-Straße, wo das "Seniorenwohnen am Wald" entsteht. Bereits komplett vorbereitet ist dagegen der Anschluss der Uhrmacher-Ketterer-Halle, derzeit ist man auf dem Weg in die Ludwig van Beethoven-Straße, wo zunächst das Funktionsgebäude des Freibads sowie einige weitere, private Häuser auf Anschluss warten, inklusive dem Pfarrhaus.

Unklar ist die Situation für die Kirche St. Antonius, bei der Pfarrer Andreas Treuer der Meinung ist, dass bei dieser ein Anschluss unrentabel sei, da sie nur sehr sporadisch geheizt werde.