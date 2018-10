Schönwald Wenn das Wannenbad bald Luxus ist

Noch in einer vorausgehenden Sitzung hatte der Gemeinderat auf die Anhebung der Wasser- und Abwassergebühren rückwirkend ab Januar 2018 verzichtet, da Kämmerer Harald Hafner derzeit intensiv mit zwei Aufgaben betraut ist: Der Aufstellung des Haushalts 2019 und der Umstellung von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung.

Schönwald. Nun, in jüngster Sitzung, wurde über den so genannten Ankündigungsbeschluss gesprochen. Hafner zeigte einmal mehr dem Schönwälder Gemeinderat auf, dass eine rückwirkend geltend gemachte Gebührenerhöhung für Wasser und Abwasser nur dann rechtens ist, wenn den Bürgern rechtzeitig vor der geplanten nachträglichen Erhöhung, mitgeteilt wird, dass sie mit einer Gebührenerhöhung rechnen müssen. "Im Falle einer Erhöhung rückwirkend ab Januar 2019 würde es dem Gesetz nach reichen, wenn wir dies zum 31. Dezember veröffentlichen", so der Kämmerer der Gemeinde.

Dies allerdings sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich, daher wolle er dies nun bereits, wie in jedem Jahr, rechtzeitig vor allen weiteren Schritten in seinem Ressort vornehmen. Wenn dann die relevanten Zahlen für 2018 vorliegen, werde man eine Kalkulation erstellen und die Gebühren entsprechend dieser neu berechnen.