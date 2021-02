Schönwald Vorm Haus wird’s laut

Viele Musiker, teils rein private, vor allem aber solche aus dem Musikverein Kurkapelle, bewiesen, dass auch ihnen die Fasnet ein Herzensanliegen ist. An allen Ecken und Enden wurde Radau gemacht. Und wer das Glück hat, in der Ludwig-Uhland-Straße zu wohnen, konnte erleben, was es bedeutet, wenn viele Musiker praktisch Tür an Tür wohnen – da ging es dann nämlich richtig ab.