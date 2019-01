Schönwald Vorfahrt missachtet

Schönwald (rtr). Ein Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr an der Geutschenkreuzung, an der sich die beiden Kreisstraßen K 5727 und K 5728 begegnen. Dabei hatte ein junger Nissanfahrer, von Triberg kommend, die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers auf der Geutschenstraße missachtet.