Schönwald Von Wetterextremen geprägt

Zu Jahresbeginn wirbelte Sturmtief Burglind alles durcheinander. Danach kam der Schnee, der den Wintersportlern Freude bereitete. Lediglich ein Starkregenereignis im Frühsommer sorgte für eine Unterbrechung der langen Schönwetterperiode. "Es war das trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen", betonte der Bürgermeister. Eine der gewaltigsten Herausforderungen sei daher die Wasserversorgung, auch der Außenbereiche, gewesen.

Hätte man nicht vorausschauend bereits vor längerer Zeit begonnen, sich mit Furtwangen zusammenzutun und auch Schonach mit einzubeziehen, so wäre es in diesem Sommer wohl zu unliebsamen Überraschungen gekommen. Zwar vorläufig nur provisorisch in Betrieb, sorgte das frische Nass aus der Nachbarstadt dafür, dass in beiden Dörfern keine Einschränkungen in Sachen Wasser gemacht werden mussten. Auch einige Häuser im Weißenbach und am Farnberg kamen in den Genuss des Wassers aus Furtwangen. "In den Außenbereichen wurde auch die Abwasserentsorgung weitergeführt", so Wörpel. Im kommenden Jahr sollen hierzu Lücken geschlossen werden bis zum Friedhof sowie über das Schwarzenbachtal zur B 500 – sofern es Zuschüsse gebe.

Abgeschlossen sei der Umbau des Freibads. Es brauche aber eine Weile, bis eine natürliche Wasseraufbereitung funktioniere. Auch dazu habe das extreme Wetter einen Beitrag geleitstet, da aus dem Bach kein Wasser entnommen werden durfte.