Schönwald Von der Apfelpresse zum Weihnachtsmarkt

Schönwald. Nach dem nicht ganz so ernst gemeinten Vorschlag von Adalbert Oehler, aus den in diesem außergewöhnlichen Sommer so herrlich gereiften Äpfeln in dem musealen Gerät aus Bourg-Achard am Schönwälder Rathausplatz Cidre zu produzieren, hat das Partnerschaftskomitee dazu inspiriert, einen gangbaren Weg zu gehen und aus den Äpfeln das erste originale Partnerschafts-Apfelgelée nach normannischer Hausfrauenart für den Weihnachtsmarkt am kommenden Freitag herzustellen.