Schönwald Verwaltung stellt Überlegungen an

Schönwald. "Am Dobelskilift scheiden sich die Geister am Schnee" – so hatte der Schwarzwälder Bote am 2. Januar berichtet, nachdem sich einige Besucher und Einwohner darüber beklagt hatten, dass ein riesiger Schneehaufen im Bereich des Skilifts ungenutzt dagelegen hatte, anstatt diesen zumindest dazu zu nutzen, einen Rodelhang zu bilden.

Doch nicht nur an unsere Zeitung wandten sich die Feriengäste und Einwohner, auch Gemeinderatsmitglied Markus Fehrenbach (CDU) wurde nach eigenem Bekunden mehrfach angesprochen, wie er anlässlich der ersten Sitzung des Schönwälder Gemeinderats im neuen Jahr mitteilte – und er schlug sich auf die Seite der Bürger: "Man sollte sich zumindest überlegen, ob man das nicht etwas anders gestalten kann", forderte er. Man müsse dazu nicht zwingend den ausgewiesenen Rodelhang nehmen, sondern könne ja auch den Hang neben dem Lift auf einer längeren Fläche beschneien, wenn man schon kein "schweres Gerät" einsetzen wolle.

Er verstehe sicher die Problematik mit wechselnden Winden und den Schwierigkeiten bei der Verteilung des Schnees, weil dieser dann wesentlich schneller abtaue, bemerkte Fehrenbach, doch ein wenig sollte man auch an die Einwohner und Gäste mit Kindern denken.