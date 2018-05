Schönwald Verein offen für neue Ideen

Zum großen Bedauern der Vereinsmitglieder tritt Maaß aus gesundheitlichen Gründen zurück, und somit wurde ein neuer Kassenwart gewählt.

Waltraud Kaufmann erklärte sich bereit, vorübergehend als Kassenwart zu fungieren. Martin Moser und Marianne Kätsch-Jung möchten sie bei dieser Aufgabe unterstützen.

Bürgermeister Christian Wörpel lobte in seiner Rede den jungen Kulturverein, der sich in solch kurzer Zeit schon einen sehr guten Namen gemacht hat. "Sie können auf sich stolz sein, weiter so", fügte der Bürgermeister hinzu.

Als neuer Kassenprüfer wurde einstimmig Marianne Kätsch-Jung gewählt. Bei ihrer Aufgabe wird sie von Martin Moser unterstützt.

Der Vorstand bedankte sich bei allen Helfern, ohne derer fleißigen Arbeit der Verein gar nicht funktionieren würde. Die Anwesenden unter ihnen bekamen eine Rose geschenkt.

Beim letzten Tagesordnungspunkt wurden neue Ideen für das Programm 2018 besprochen. Einige Veranstaltungen wurden bereits festgelegt wie ein Geburtstagsfest im September, eine Lesung mit Musik und die Teilnahme an dem Schönwälder Weihnachtsmarkt im Dezember. Aus der Reihe der Anwesenden wurden ein kleiner Yoga-Kurs und Kindersingen (musikalische Früherziehung) im Eschle angeboten. Man möchte auch eine Pin-Wand für Schönwald einrichten, an der Suchanfragen und Angebote aus dem zwischenmenschlichen Bereich für die Bürger der Gemeinde stehen sollen.

Zudem hat man vor, eine Behinderten-Fahrrampe beim Eingang zum Eschle

aufzubauen, in den warmen Jahreszeiten Tische und Stühle draußen hinzustellen und eine Bürgersprechstunde anzubieten. Diese sei für alle gedacht, die zum Beispiel etwas Hilfe und Beratung beim Ausfüllen von Anträgen und Dokumenten bräuchten.

Man möchte weiter versuchen, auch für die Kinder neue attraktive Angebote zu machen und die Spiele-Nachmittage für alle erneut anzubieten.

Ewald Pfrengle vermisste die Beteiligung der Ur-Bürger der Gemeinde und schlug vor, Aktionen vorzubereiten, damit diese auch angesprochen werden würden. Seine Idee ist, einen Dia-Vortrag über das alte Schönwald zu machen. Es wurde auch vorgeschlagen, eine ganze Veranstaltungsreihe zu organisieren, in der die alten Bürger von Schönwald über ihr Leben in und mit Schönwald erzählen können, damit die neueren Generationen und die Zugezogenen einen engeren Bezug zur Geschichte und Kultur des Ortes bekommen. Über jedes neue Angebot und jede neue Idee freut sich der Vorstand.