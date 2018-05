Schönwald Verein ist wohl der letzte seiner Art in Deutschland

Schönwald. Bei der Jahresversammlung der Fuhrleute und Kutscher in Schönwald in der Gaststätte Schwarzwaldtanne konnte der Vorsitzende Manfred Rütschle zugleich auf eine 117-jährige Tradition des Vereins blicken.

Der Verein sei einmalig, klein, aber fein. Er habe 28 Mitglieder, nur drei davon besitzen noch Pferde. Es sei bedauerlich, dass die jüngere Generationen Geselligkeit in dieser Form kaum noch pflege und man in Europa bereits von einer sterbenden Kultur sprechen könne, hieß es. Durch die Schnelllebigkeit des digitalisierten Alltags würde man so zu "Ephemeriden des gesellschaftlichen Gedächtnisses".

Im Jahr 2017 seien keine neuen Mitglieder hinzugekommen, aber drei liebenswerte Leute in sehr kurzer Zeit verstorben. Leider sei auch die Kassenführerin gestorben. Konrad Scherzinger hatte daher stellvertretend die Kasse weitergeführt. Manfred Rütschle sprach ihm für sein Engagement ein großes Lob aus.