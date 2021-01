Schönwald Unverhoffter Geldsegenfür Richard-Dorer-Schule

"Einzige Bedingung ist, dass wir eine Spendenbescheinigung ausstellen müssen"

Beim Wettbewerb hätten letztendlich 4800 Schulen mitgemacht. 200 der Teilnehmer – darunter auch die Richard-Dorer-Schule in Schönwald – bekommen nun eine Spende von 10 000 Euro. "Einzige Bedingung ist, dass wir eine Spendenbescheinigung ausstellen müssen. Das ist aber bei jeder anderen Spende genauso", nennt er Bedingungen, die eigentlich keine sind. Verwendet werden dürfe das Geld ausschließlich im Bereich Digitalisierung der Schule. "Hier müssen wir uns vom Förderverein mit der Schulleitung und der Gemeinde abstimmen. Die Gemeinde hat in diesem Jahr auch einen Betrag von 40 000 Euro für Schul-Digitalisierung eingeplant. Wir müssen eben schauen, dass wir uns da nicht gegenseitig in die Quere kommen", plaudert er aus dem Nähkästchen. Er überlege dahingehend, vom Geld des Fördervereins könne die Schule Anschaffungen finanzieren, die in der von der Gemeinde gestemmten Grundausstattung nicht enthalten seien. Die Beschaffungen würden aber in enger Abstimmung mit der Schule erfolgen.

"Wir möchten mit diesem Geld die Gemeinde bei ihrem Investitionspaket nicht entlasten, sondern das Ganze ergänzen. Am Ende soll es ein gut abgestimmtes Paket werden", nennt Hafner die Intentionen des Vereins.

Als Beispiel für zusätzlich in Betracht kommende Investitionen nannte Hafner die digitalen Tafeln, die nur in den vier Klassenzimmern geplant seien – die Fachräume sind nicht eingeplant. "Hier könnte dann vielleicht der Förderverein sein gewonnenes Geld investieren, um auch die Fachräume ebenfalls aufzuwerten. Die Abstimmung mit Schule und Gemeinde ist hier absolut wichtig", betont er. Vielleicht habe aber die Schule respektive die Lehrerschaft noch Wünsche, die es aus Kostengründen nicht ins Gemeindepaket geschafft haben.

Man könne es vielleicht auch so sehen, dass die Gemeinde als Schulträger die Grundausstattung finanziert, der Förderverein das Ganze dadurch unterstütze, dass am Ende etwas mehr als "nur" die Grundausstattung herauskommt. Es sollten aber keinesfalls Sachen beschafft werden, nur damit etwas beschafft wird. "Es muss ein sinnvolles Gesamtkonzept zwischen Schule, Gemeinde und Förderverein erarbeitet werden", ist er sicher.

"Mit dem Gewinn können wir in geeignete Hardware und Software investieren"

Auch Schulleiterin Silvia Schöne ist begeistert: "Die Erarbeitung unseres Medienplans und die coronabedingte Schulschließung zeigten, dass wir bei der Medienerziehung, wie sie der Bildungsplan vorsieht und beim Unterrichten mit modernen Medien, hinterherhinken. Deswegen ist die Freude sehr groß, denn mit dem Gewinn können wir in geeignete Hardware und Software investieren. Der Gewinn ist somit eine wertvolle Ergänzung zu den Förderprogrammen des Landes und der Unterstützung der Gemeinde", so ihr Statement. Nun gelte es, gemeinsam mit dem Förderverein und dem Schulträger auszuloten, welche sinnvollen Ergänzungen in Sachen Hardware noch zu tätigen seien.