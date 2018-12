Schönwald. Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand am Montagmittag ein Autofahrer, der an der Einmündung der Hans-Holbein-Straße in die Matthias-Grünewald-Straße in Schönwald einem anderen Fahrzeuglenker die Vorfahrt nahm. Mit 1,7 Promille fuhr der 65-Jährige in die Einmündung ein und stieß dabei mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Der eindeutige Alkoholgeruch des Unfallverursachers entging auch der hinzugerufenen Polizeistreife nicht. Als Folge musste der Mann mit zum Polizeirevier und durfte dort sein Blut und seinen Führerschein abgeben. Außerdem muss er nun mit einer Anzeige wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung rechnen.