Schönwald Unfall fordertnun ein weiteresTodesopfer

Schönwald. Neben dem getöteten Familienvater und dem drei Monate alten Baby, das laut Polizei am Dienstag, gegen 23 Uhr gestorben ist, befanden sich auch die 29-jährige Frau des tödlich Verunglückten und die gemeinsamen ein und zwei Jahre alten Kinder in dem Unfallfahrzeug. Die drei Mitfahrer wurden schwerst verletzt und befinden sich noch in stationärer Behandlung. Zu dem tragischen Ereignis auf der Robert-Gerwig-Straße (B 500) innerorts in Schönwald war es gekommen, als der Fahrer des VW Touran – bei dem die Polizei einen nicht unerheblichen Alkoholgenuss feststellte – mit dem entgegenkommenden Golf einer 20-Jährigen kollidierte (wir berichteten).