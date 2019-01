Schönwald. Ein Besitzer eines Audi A5 hat an Silvester gegen 18 Uhr feststellen müssen, dass unbekannte Täter zwei seiner Vorderreifen sowie einen Hinterreifen zerstochen haben. Der unbekannte Täter dürfte sich im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr in der Schwarzwaldstraße Ecke Rhönstraße an dem dort geparkten Wagen zu schaffen gemacht haben. Der Polizeiposten in Triberg, Telefon 07722/10 14, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Verursacher.