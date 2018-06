"Die Himmelwiese in Schönwald ist einer der schönsten Flecken im heilklimatischen Kurort", sagt Renate Schlizio (rechts) aus Stuttgart. Das ist auch der Grund, warum die Jubilarin schon mehr als 20 Mal ihren Urlaub in Schönwald verbracht hat – immer in der Himmelswiese, besser gesagt im Gästehaus Himmelwiese von Susanne Neuenhofer-Reetz (links). Aber auch bei den Vorbesitzern, damals noch Gästehaus Hezel, war Schlizio mehrmals zu Gast. In einer Feierstunde überbrachte die Gastgeberin die Glückwünsche und den Dank der Gemeinde und des Ferienlands. Foto: Ferienland