Schönwald Tipps für Neubürger

Gemeinsam mit einem Vertreter der Gemeinde sollen hierbei nützliche Tipps zum neuen Heimatort, seinen Schönheiten, örtlichen Vereinen und Institutionen näher gebracht werden, damit der Start in Schönwald als neue Heimat glückt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Neubürger mit dem ersten oder zweiten Wohnsitz gemeldet sind. Das Treffen findet am: Donnerstag, 11. Oktober, statt. Bürgermeister Wörpel wird von 15 bis 16 Uhr im "Eschle" in der Hauptstraße 6 in Schönwald dabei für Fragen zur Verfügung stehen

Im Anschluss lädt das SKT-Team zu einer zwanglosen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in gemeinsamer Runde ein.