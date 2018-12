Schönwald Sportschützen küren die Königsfamile

Bei der Weihnachtsfeier der Schönwälder Sportschützen auf der Escheck wurde die Königsfamilie gekürt.

Schönwald. Vorher gab es eine Fackelwanderung vom Bachmichel bis hinauf auf die Höhe. Auf halbem Weg warteten am Waldrand Vorstandsmitglieder in der Dunkelheit, um den müden Wanderern Glühwein auszuschenken. Im Gasthof Kreuz konnten sie sich dann so richtig aufwärmen.

Zunächst lief alles nach Plan, denn das Essen samt Nachtisch war lecker. Die Nerven der Schützen wurden allerdings strapaziert, weil an diesem Abend vom Nikolaus die Königsfamilie gekürt werden sollte. Niemand wusste, wer im November den Königsschuss auf die Ehrenscheibe geschafft hatte. Sogar Oberschützenmeister Rudi Schätzle stellte sich unwissend, ebenso sein Stellvertreter Tobias Moser und der sportliche Leiter Klaus Storz.