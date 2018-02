Schönwald (hjk). Schmunzelnd gab Bürgermeister Christian Wörpel in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schönwald einige Urkunden weiter: Bürgermeister und Gemeinderäte hatten sich wieder am Alpencup für Parlamentarier beteiligt und hätten sich in Oberjoch recht tapfer geschlagen. In der Mannschaft schafften sie Platz elf von 32 Mannschaften ihrer Altersklasse, Clemens Herrmann hat in seiner Altersklasse bei 74 Startern Platz 48 belegt. Wolfgang Storz schaffte in dieser Klasse Platz 28. Dirk Fehrenbach konnte in seiner Altersklasse gar Platz sechs von 31 Startern belegen. "Ich bin in der Bürgermeisterklasse 15. von 16 Skiläufern geworden – ich bin heil angekommen", erzählte der Schultes lachend.