Schönwald. Am Sonntag, 9. September, findet im Ferienland der 22. Schwarzwald-Bike-Marathon statt. Die beiden langen Strecken (90 und 120 Kilometer) führen von der Katharinenhöhe über den hinteren Straßwald vorbei an der Schutzhütte (ehemaliger Trimm-Dich-Pfad) zur Adlersprungschanze, von dort durchs Weißenbachtal nach Schonach. Die Kurzstrecken (30, 42 und 60 Kilometer) zweigen auf der Katharinenhöhe ab zur Escheck. Daher ist die Zufahrt von der Escheck zur Katharinenhöhe von circa 8.30 bis 12.30 Uhr gesperrt. An den Übergängen oberhalb des Friedhofs und im Weißenbachtal werden die Straßen wie bisher nur kurzfristig gesperrt. Mit Behinderungen muss daher gerechnet werden. Im Ortsbereich selbst gibt es keine Sperrungen.