Schönwald Spenden angenommen

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg wurde mit Wirkung vom 18. Februar 2006 im Paragrafen 78 um den Absatz 4 erweitert, der folgenden Wortlaut hat: Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Paragraf 1 Absatz 2 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach Paragraf 1 Absatz 2 beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen dem Bürgermeister sowie den Mitgliedern des Gemeinderats. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat. Die Gemeinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind und übersendet ihn der Rechtsaufsichtsbehörde.

Soweit die Begründung, weshalb der Gemeinderat Schönwald einst beschloss, die Spendenannahmen in öffentlicher Sitzung zu behandeln. Auch in der ersten Sitzung des Jahres gab es darüber zu befinden, ob Spenden an die Gemeinde angenommen werden können. Es waren im vierten Quartal 2018 sechs für vier verschiedene Zwecke.

Die Organisation Aktiv für Schönwald hatte die Spendenkässchen in den Einzelhandelsgeschäften geleert, dazu gab es eine direkte Spende an die Aktivisten. Der Weihnachtsmarkt wurde durch die ortsansässigen Geldinstitute gesponsert, eine Spende im Zusammenhang mit Kunst floss von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald an den Kindergarten. Die örtliche CDU spendete die Einnahmen aus dem Seniorennachmittag erneut für das Freibad. Die gesamte Spendensumme betrug 1 862,47 Euro.