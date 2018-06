Schönwald Skiverein zählt mehr Teilnehmer

"Wir haben vor 30 Jahren noch rund 3500 Starter gehabt, heute sind es über die zwei Tage mit viel Glück etwa 500 bis 600", wusste er am Sonntag zu berichten.

Die lange Strecke über 20 Kilometer wird seit Jahren nicht mehr angeboten. Immerhin, die IVV Wanderung lockte sogar einen ganzen Bus aus Lothringen an den Rohrhardsberg. Und mittlerweile wandern auch jüngere Menschen wieder. Bei ihnen heißt das dann Power Walking und sollte eigentlich über eine Langstrecke gehen. Inwieweit die Power Walker sich einen Stempel abholen, ist nicht verbürgt. Die Strecken führten zum Ramselhof und wieder zurück. Auf zwei verschieden langen Streckenführungen.

Dennoch hatten viele der Wanderer noch ausgeharrt bis zum traditionellen Gottesdienst, den diesmal der evangelische Pfarrer Markus Ockert hielt. Musikalisch umrahmt wurde er von den Schönwälder Alphornbläsern und Herrmann Joos an der Hammondorgel. Einen so gut besuchten Gottesdienst würde sich der Pfarrer sicher öfter wünschen – musste doch neben Stühlen noch eine stetig wachsende Zahl an Bierbänken aufgestellt werden.