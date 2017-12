Schönwald Sich aktiv für andere einsetzen und Leben retten

Ihr Bestes, das sei in diesem Falle nicht etwa Geld, wie man vermuten könnte, sondern der ganz besondere Saft, der auch in einer Welt der beinahe unbegrenzten Möglichkeiten nicht synthetisch hergestellt werden könne, das menschliche Blut. "Jeder von uns hat mehrere Liter im Körper, es kann nicht schaden, ab und zu mal einen halben Liter abzugeben", meinte der Bürgermeister dazu. Gerade in den vergangenen Jahren würde mehr Blut benötigt, als gespendet werde. Daher sei das Engagement dieser Menschen umso höher zu bewerten.

Wörpel appellierte an alle Anwesenden, "es denen gleich zu tun, denen heute Abend Dankeschön gesagt wird". Denn wie schnell könne man selbst in die Situation geraten, von diesem Saft etwas zu brauchen.

Und noch etwas wusste er: Nur ein geringer Teil des Blutes werde tatsächlich als Blutkonserve zur Verfügung gestellt. Vielmehr sei ein großer Teil nachher gar nicht mehr so einfach als Blut zu erkennen, denn es werde zu verschiedensten Dingen verwendet und deshalb vorher aufgespalten.