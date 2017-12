Schönwald Senioren werden liebevoll umsorgt

Schönwald. Pfarrer Markus Ockert lud alle Senioren der Raumschaft Triberg in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche von Schönwald ein. Ein besinnlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen wurde versprochen und der Pfarrer sorgte gleich zum Auftakt für die innere Vorbereitung auf Weihnachten.

Ockert stellte das alttestamentliche Bibelwort "Sieh, dein König kommt zu dir, er ist ein Gerechter und ein Helfer" in den Mittelpunkt seiner Predigt. Das Adventslied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit", wurde von der Schönwälderin Annemarie Glettenberg am Klavier begleitet. Nach der Strophe "Er ist gerecht, ein Helfer wert", legte Ockert den Fokus nicht auf den König Jesus, sondern auf seine Eigenschaft als Helfer der Menschen. "Auch wir sollen einander helfen, besonders jetzt in der Adventszeit", schlussfolgerte er.

Und kaum hatte er das gesagt, begann schon das Helfen im Saal. Ehrenamtliche Frauen eilten von Tisch zu Tisch und bedienten die zahlreichen Gäste.