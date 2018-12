Schönwald Senioren feiern ersten Advent

Schönwald (hjk). Einmal mehr ein gelungenes kleines Fest für die vielen Senioren in Schönwald stellte der Ortsverein des DRK auf die Beine. Der Vorsitzende Harald Hafner konnte rund 70 Senioren in der Uhrmacher-Ketterer-Halle am ersten Advent begrüßen, die sich von den Rotkreuzlern bewirten ließen.