Schönwald. Schulbeginn nach den Sommerferien ist in der Richard-Dorer-Schule am Montag, 10. September. Das Lehrerkollegium trifft sich um 7.45 Uhr. Der Unterricht für die Schüler beginnt um 8.30 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Schulanfänger 2018/2019 findet am Donnerstag, 13. September, um 18 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle statt, Hallenöffnung ist um 17.50 Uhr.