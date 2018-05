Schönwald Schüler zeigen Musical

Obwohl derzeit im Mutterschaftsurlaub, hat es sich die ehemalige Musiklehrerin der Schule, Marion Bachmann, nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr mit dem Chor der Schule das Kindermusical einzuüben. Wie das im nächsten Jahr laufen wird, ist noch offen – nach dem Mutterschaftsurlaub wird Bachmann zumindest vorläufig an der Anne-Frank-Schule in Furtwangen unterrichten.

Ein ehrgeiziges Projekt hat sie sich vorgenommen: Den "Karneval der Tiere" des französischen Komponisten Camille Saint-Saën in einer Bearbeitung von Stefan Taupe wollen die Kinder auf die Bühne der Uhrmacher-Ketterer-Halle zaubern. "Mein Mann Florian und sein Bruder Daniel Bachmann unterstützen mich dabei. Gemeinsam mit Schülern der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen werden sie uns instrumental begleiten", sagt die engagierte Musiklehrerin strahlend im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Vor der Aufführung waren noch einige Proben nötig, die Marion Bachmann in der Uhrmacher-Ketterer-Halle durchführte. Wenn am 16. Mai um 17 Uhr das Musical beginnt, wird bei so viel Engagement sicher alles sitzen. Und die Halle wird wieder gefüllt sein, wie es auch bei den jüngsten Auftritten der Schüler der Fall war. Der Eintritt ist frei.