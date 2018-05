Schönwald Schüler breiten den Klangteppich aus

Die Aufführung war beeindruckend. Auf dem Hintergrund der professionellen und klanglich sehr gelungenen Begleitung des Orchesters erhoben sich die klaren, zarten Stimmen der Kinder, die mühelos und ohne einen falschen Ton sangen.

Ein bunter Klangteppich entstand. Darin entfaltete sich die Geschichte der Tiere, die zusammen feierten, irgendwo, weit weg, unter der Sonne Afrikas. Auf der Bühne traten sie der Reihe nach vor und tanzten. Marienkäfer, Affen, Löwen, Eichhörnchen, Reh und Zebra, Elefanten und Schildkröten, ein Bär und eine Giraffe und Kuckuck. Maulwürfe, Marabu, Fossilien waren auch dabei. Und, nicht zuletzt, auch ein zarter Schwan - die bezaubernde kleine Ballerina Annalena Bachmann.

Jeweils eingeführt wurden die musikalischen Fragmente von zwei Erzählerinnen, Laura Fehrenbach und Maya Schilli, die ihre Rolle als Moderatoren mit großer Selbstbeherrschung und bravourös erfüllten.

Ein Lob verdienten sich auch Annalena Bachmann und Marisa Kienzler für ihren Gesang als zweite Stimme in der Aquarium-Szene. Ebenfalls Laura Schaum und Milena Pfaff, für ihr Solo in der schwierigen Kuckuck-Partitur. Sie haben wunderschöne Stimmen und sangen die melodische Linie akkurat und richtig professionell.

Die jungen Künstler wurden mit einem tosendem Applaus belohnt. Im Saal saßen nicht nur Eltern und Familienangehörige, viele Schönwälder Bürger hatten sich das kulturelle Ereignis nicht entgehen lassen.

Am Ende der Aufführung bedankte sich Schulleiter Bernhard Läufer bei allen, die sie ermöglicht hatten: Das örtliche Geldinstitut, das mit einer Spende das Projekt unterstützte, Eltern, die aufwendige wie schöne Kostüme genäht und gebastelt hatten, Kinder schminkten und betreuten. Ein Danke ging auch an die Bühnentechniker, die mit ihren Videoprojektionen und Lichttechnik eine einmalige Atmosphäre gezaubert hatten, und an alle anderweitig helfende Hände.

Nicht zuletzt galt der Applaus der Chorleiterin, Marion Bachmann, dem Orchesterleiter Daniel Bachmann und den Musikern der Jugendmusikschule Eva Böhm, Vanessa Angello, Rebecca Ringwald, Marlene Böhm, Tabea Grillo, Hannah Duffner, Emelie Jankowski, Leila Stollbert, Paul Neipp, Verena Riester, Julia Slodi, Annalena Elkmann und die Pianistin Oxana Sebowa.

Auch die Chorsänger Emily Fautz, Lenja Willmann, Sophie Walter, Maja Schätzle, Sarah Schwörer, Marlena Schwer, Lina Schilli, Isaak Herth, Stella S. Höfer, Lara Renner, Lea Peter, Nick Fehrenbach, Maja Fehrenbach, Svenja Hirt, Isabella M. Reuter, Sophia Wernet, Natalie Lingnau, Marisa Schwer, Saskia Spath, Kim Winterhalter, Elif Bayram, Walaa Abdulaziz, Priya Herth, Benedikt Schwer, Finn Dold und Samuel Maier hatten mit ihrem Können zum Gelingen des wohl einmaligen Projektes beigetragen.