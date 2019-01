Schönwald/Schonach Starker Andrang an den Skiliften

Nachdem der Schnee lange auf sich warten ließ, war die Freude auf die weiße Pracht bei den kleinen und großen Gästen entsprechend groß. Auch am Rössle-Skilift im Weißenbachtal in Schönwald tummelten sich etliche Wintersportler. Der Dobel-Skilift ist derzeit werktags von 14 bis 18 Uhr in Betrieb, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Flutlicht wird jeden Mittwoch und Samstag bis 21 Uhr angeboten. Der Rössle-Skilift ist momentan nur am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bis auf das Rothaus-Loipenzentrum im Weißenbachtal konnten in Schönwald aufgrund der nicht so üppigen Schneehöhe bislang allerdings noch keine weiteren Loipen präpariert werden, informiert die Tourist-Info. Weitere Loipentouren seien jedoch auf der Martinskapelle sowie beim Langlaufstadion Wittenbach in Schonach möglich. Eine Übersicht der derzeit bestehenden Wintersportmöglichkeiten finden Wintersportler im Schneebericht auf der Internetseite des Ferienlandes unter www.dasferienland.de.