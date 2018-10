Schönwald. Der Gemeinderat lädt am Dienstag, 6. November, 19 Uhr, zur Sitzung in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierung der Gemeindestraßen und eine Vereinbarung bezüglich der Wasserversorgung im Bereich Escheck.